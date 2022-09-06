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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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