Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim kanunu değişikliği) Seçim yasasıyla ilgili kararı 3 lider vermeli. Buna yüksek temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel