Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/ Ypg yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel