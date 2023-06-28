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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde İsveç'te PKK/PYD/ Ypg yanlılarının terör örgütlerine insan devşirme ve finans teminine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç YPG PKK Güncel Haberler

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