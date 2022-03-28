Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ve Zelenski ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(1)