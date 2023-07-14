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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Karadeniz Türkiye Güncel Haberler

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