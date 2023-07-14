Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz."
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel