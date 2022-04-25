Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"
AA / Kemal Karadağ - Güncel