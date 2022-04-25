Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil"

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haberler

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