Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel