Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.