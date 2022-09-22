Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Savunma sanayisindeki engeller) Birtakım lobilerin karar alıcılar üzerindeki baskısı sonucu gelişen bu yanlı tutum Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title