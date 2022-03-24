Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir."
AA / Kemal Karadağ - Güncel