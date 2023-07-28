Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel