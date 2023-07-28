Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.