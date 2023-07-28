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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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