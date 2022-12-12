Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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