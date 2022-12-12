Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık."
Kaynak: AA / Güncel