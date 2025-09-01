Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu"na katıldı.

Oturumdaki konuşmasında, Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirdiklerini ve bölgesel kuruluşlarla angajmanlarını artırdıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz Şanghay İşbirliği Teşkilatı bu kuruluşlar arasında müstesna bir yere sahiptir. Küresel çapta öngörülebilirliğin azaldığı, sınamaların arttığı bir dönemde teşkilatın Şanghay ruhu ilkelerini son derece kıymetli buluyorum. Küresel sorunların çözümü ancak işbirliği ve etkin çok taraflılık temelinde müşterek gayretlerin artırılmasıyla mümkündür. Bizim açımızdan bunun vücut bulacağı nokta merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu çok taraflı sistemdir. Ancak görüyoruz ki Birleşmiş Milletler kendine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor. Bundan 80 yıl önceki şartların dikte ettiği mevcut sistemin değerli dostum Sayın Guterres'in tüm gayretlere rağmen ne Orta Doğu'daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabildiğini söylemek hayli güçtür."

"Filistin için sesini yükselten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum"

"Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sı ile Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum."

"Son dönemde atılan adımlar memnuniyet verici"

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapılarının aralandığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Öte yandan, Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz ise her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır."

"Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeler hayati önemde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz." dedi.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridor Girişimi ile tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey-güneydoğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz."

"Toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz"

Türkiye'nin vizyonunun tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesi yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya'nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.