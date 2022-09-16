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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Recep Tayyip Erdoğan Asya Güncel Haberler

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