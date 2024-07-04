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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğrafta Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Putin, solunda ise Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Putin, solunda ise Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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