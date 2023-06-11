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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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