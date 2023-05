CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANCAKTEPE'DE KONUŞTU

"MİLLİYİZ, YERLİYİZ VE AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, Sancaktepe Belediye Binası önünde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Anneler Gününü kutlayarak, "Bırakan bu teröristlere karşı bay bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret etti? Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, omuz omuza utanmadan, sıkılmadan bir seçime giriyoruz. Bay bay Kemal'in yanında kimler var? Kandil var. Kimler var? Kandil'in parlamentodaki uzantıları var. FETÖ'cüler var. Kılıçdaroğlu ya sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin. Yanında da malum tipler var. Söylemeye gerek var mı? Onlar da utanmadan, sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp dolaşıyorlar. Benim milletim yarın sandıklarda bunlara en güzel cevabı vermelidir diye düşünüyorum. Buna hazır mıyız. Vatana, millete, devlete, ümmete hayırlı evlatlar yetiştirmenin gururunu yaşayan ülkemin asil anneleri, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlara kadar şu an bizimle olan gönül coğrafyamızdaki tüm anneleri buradan saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle kendi anacığım başta olmak üzere ebedi alemi irtihal eden tüm annelerimizi rahmetle, özlemle yad ediyorum. Gençler, bakın size bir nasihatim var. Bay bay Kemal de nasihatte bulunuyor benim nasihatim başka. Benim vasiyetim şu annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin. Cennet annelerin ayakları altında, babaların değil. Benim anam da bana ayağının altını öptürmezdi. Kendisine derdim ki 'anacığım kokusunu alayım cennet orada'. O çekerdi, gülerdi. Zar zor öperdim. Gençler siz de annelerinizin ayaklarının altını öpün. Orada başka koku var. Orada cennetin kokusu var. Öperseniz daha güçlenirsiniz. Daha güçlü olursunuz. Bak şimdi biz ne diyoruz. Aile diyoruz değil mi? CHP ne diyor? LGBT. İYİ Parti ne diyor? LGBT. Aynı şekilde öbür HDP ne diyor? Lgbt, peki LGBT AK Parti'nin semtine yaklaşır mı? MHP'nin semtine yaklaşır mı? Cumhur ittifakının semtine yaklaşır mı? Hayır. İşte bu Millet İttifakı denilen zillet bunlar LGBT'ci. Ama hamd olsun biz ailenin kutsiyetine inandığımız için biz burada farklı bir yerdeyiz, farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Rabbim bizleri annelerimizin hayır dualarını alacak bir hayat yaşamayı nasip eylesin diyorum. Rabbim hiçbir annemizin yüreğine ateş düşürmesin. Hiçbir annemize evlat acısı yaşatmasın diye dua ediyorum. Kardeşlerim Türkiye olarak çok stratejik bir bölgede yer alıyoruz. Üç kıtanın kalbi konumunda bir ülkeyiz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Tarih boyunca birçok savaş merkezinde bizim yer aldığımız bu coğrafyayı kontrol etmek için yapıldı. Haçlı Seferleri'nden Çanakkale Harbi'ne kadar tarihteki büyük mücadelelerin hepsinin arkasında bu niyet vardır. Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar. Bizi bu topraklardan söküp atmak istediler. Bizi vatansız, yurtsuz bırakmak istediler. Bunu kimi zaman kendileri bizzat gelerek, kimi zaman da maşalarını kullanarak yapmaya çalıştılar. Çanakkale'de kınalı kuzuları toprağa verme pahasına buna dur dedik. İstiklal Harbimizde vatanımızı özgürleştirerek, millet olarak esareti kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. Son olarak 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Milletimizle sırt sırta, gönül gönüle vererek hamdolsun buna da müsaade etmedik. Bölücü terör örgütüne karşı 40 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi de bu tarihi hesaplaşmanın bir parçası olarak görüyoruz. On binlerce insanımızı bizden kopartan bu örgüt emperyalistlerin, kanımızı akıtmak, bizi güçsüz bırakmak için ülkemizin sırtına vurduğu bir hançerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız adımlarda eğitimde hatırlayın çocuklarımızın sıralarının üzerine fuşe kağıtlarla kitapları koyduk mu? İlk, orta, lisede koyduk mu? 76 olan üniversite sayısını 208'e yükselttik mi? Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber sağlıkta o kovid döneminde öyle bir adım attık ki 3 ayda Sancaktepe'ye işte bin 6 odalı Feriha Öz Hastanesi'ni kurduk. Erdoğan yapar. Belediye başkanı dayanamadı 45 günde yaptı diyor. Biz yaparız, onlar konuşur farkımız bu. Şimdi bugün birçok ilçede böyle bir hastane yok. Ama Sancaktepe'de bu var. Niye bunu buraya yaptık? Gerektiğinde buraya uçakla insin. Uçak indiği zaman uluslararası hastalar da buraya gelebilsin diye buraya yaptık. Bu bir düşünce pratiğidir, formasyonudur. Biz yaparız ama onlar böyle bir adımı atmaya cesaretleri bile yoktur. İşte biz bundan sonra da birçok adımı yine böyle atacağız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Fakat daha önce hepimiz bir şey daha yapacağız. Artık önümüzde günler değil sadece saatler kaldı. Henüz vakit varken halen kararsız kalan bir eşiniz, dostunuz, akrabanız, nazınızı çekecek bir arkadaşınız varsa ona mutlaka ulaşacaksınız. Bizim selamımızı söyledikten sonra 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırgınlık, küskünlük varsa çözecek, bizim adımıza helallik isteyecek, oyuna talip olduğumuzu söyleyeceksiniz. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da bizimle aynı hassasiyeti taşıdığını biliyoruz. Yöneticilerinin seçim kazanmak uğruna FETÖ'cülerle, bölücülerle ve küresel güçlerle iş birliğine gitmelerinden en az bizim kadar bu insanlarımızda rahatsızlık duyuyor. Bu kardeşlerimize de ulaşmaya, saflarımıza dahil etmeye çalışacağız. Inşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden asla ayrılmıycaz. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum. Sancaktepe'ye, Sancaktepelilere ben inanıyorum güveniyorum. Zira yarınki seçim aynı zamanda 2024'ün de müjdecisi olacaktır. Ben kalbi kıpır kıpır atan gençlerimize güveniyorum. Ayaklarının altına, cennetlerin serildiği, cennet yüzlü annelerimizin bizleri yalnız bırakmayacağını biliyorum. Mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum milletimizin basiret ve ferasetle iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymuyorum" dedi.

