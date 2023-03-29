Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel