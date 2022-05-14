Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim."
AA / Kemal Karadağ - Güncel