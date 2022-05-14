Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, OSB, Güncel, Haberler

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