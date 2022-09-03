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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde yön değiştirici hamle...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde yön değiştirici hamle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde yön değiştirici hamle olarak görülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde yön değiştirici hamle olarak görülmektedir."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Samsun Güncel Haberler

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