Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısını kınayarak, menfur terör saldırısının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Erdoğan, terörizme karşı birlik olmanın önemini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Şam'daki kilise saldırısı) Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum"
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel