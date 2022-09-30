Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel