Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar Batı'da ur misali yayılan İslam düşmanlığıdırCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırıları Batı'da habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar Batı'da ur misali yayılan İslam düşmanlığıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırıları Batı'da habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak görüyoruz. Batı dünyası özellikle bu hastalıkla mücadele noktasında hiçbir adım atmıyor" dedi.

"Ekonomik şartlardan ziyade, tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan hukuk ve serbest piyasa kuralları içinde muhakkak hesap soracağız. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız."