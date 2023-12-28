Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki trafik kazasıyla ilgili uyarıda bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Sakarya'daki trafik kazası) Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum"
Kaynak: AA / Güncel