Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahsiyet İnşası Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsiyet inşasının sadece bireylerin sorumluluğu değil, aynı zamanda toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, bireylerin ve toplumun birlikte hareket ederek kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Erdoğan, toplumsal değerlerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu alandaki kolektif çabaların gerekliliğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsiyet inşası, sadece ferdi bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görevdir."
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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