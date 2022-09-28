Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız" Güncel Kaynak: AA / Selma Kasap Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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