Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık." Güncel Kaynak: AA / Aylin Dal Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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