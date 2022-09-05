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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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