Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık kalitesinin artırılması için hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık."