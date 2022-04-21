Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Çalışanları Dışında da Önemli Bir Kesimi İlgilendiren 3600 Ek Gösterge Yıl Bitmeden Neticelendirmekte Kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla birlikte yaptığı iftarda, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan'a konuşmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 1863 tarihli, hattat Yusuf Sıtkı Efendi'ye ait el yazması tevafuklu Kuran'ı Kerim hediye edildi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"TÜRKİYE AŞI ENSTİTÜSÜ VE KLİNİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'MİZDE YANİ YENİ HIFZISSIHHAMIZLA BU ALANDA NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

"Son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını geride bıraktığımız iki yılda kat be kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Ülkemizin farklı şehirlerinde açtığımız toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu modern tesisler salgın tarzı kitlesel hastalıklarla mücadelede dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Keza rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bin 8'er yataklı iki acil durum hastanesi ile de bu alanda yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp devreye alarak büyük bir başarıya imza attık. İsraf denilen, ne gerek var diye eleştiren, sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yine salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldık. Sadece aşı temini ile yetinmedik, aynı zamanda kendi yerli aşımızı süratle geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. Yerli aşımız TURKOVAC bugün kendi vatandaşımız yanında dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana da şifa kaynağı oluyor. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmaları Merkezi'mizde yani yeni Hıfzıssıhhamızla bu alanda nitelikli çalışmalar yürütüyoruz.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN ENGELLENMESİ VE MALİ İYİLEŞTİRMELER BAYRAMDAN SONRA GENEL KURULA GELEREK MİLLETVEKİLLERİMİZİN TAKDİRİYLE KANUNLAŞACAKTIR"

Salgın ülkemizin gündeminden çıktıkça serzenişler daha da azalacaktır. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sizlerle paylaştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdeler ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz 14 Mart'ta sizlere beş müjde vermiştik. İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bu tür suçların katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik bir yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten bu teklif inşallah bayramdan sonra Genel Kurul'a gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır. İkinci müjdemiz; Mesleki Sorumluluk Kurulu'ydu. Bu düzenleme ile mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurulda değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuluyor. Yeni düzenleme şayet doktorun, kasıtlı ihmaline dayanmayan bir tazminat kararı söz konusu ise, vatandaşımızın mağdur olmaması için bunu da devletin üstlenmesini öngörüyor. Şiddetle aynı kanun teklifi kapsamındaki bu düzenleme de inşallah bayram sonrası Genel Kurul gündemine gelecek.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ YIL BİTMEDEN NETİCELENDİRMEKTE KARARLI OLDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM"

Üçüncü müjdemiz; sağlık çalışanlarının mali hakları ile ilgili iyileştirmelerdi. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir. Dördüncü müjdemiz; lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Beşinci müjdemiz; aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışmaları yakından bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha huzurlu ve daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler.

"GÜNÜ KURTARMAKTAN ZİYADE 85 MİLYONUN İSTİKBALİNİN TAMAMINI GARANTİ ALTINA ALMAYI HEDEFLEDİK"

Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz, her kazancını kendi kazancımız görerek samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Biz bugüne kadar ne muhalefet gibi popülizme tevessül ederek afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun istikbalinin tamamını garanti altına almayı hedefledik. Küresel ekonominin durumunu göz önüne alarak Türkiye'yi bu fırtınalı denizden sahili selameti çıkarmanın mücadelesini veriyoruz."