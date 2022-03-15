Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz."