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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hakları karnesi düzenleyenler, Filistinli çocukların ölümünü seyretti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenleri eleştirerek, sadece seyretmekle yetindiklerini belirtti. Erdoğan, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü hatırlatarak, bu durumun insan hakları ihlallerinin en açık örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler"

Kaynak: AA / Güncel

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