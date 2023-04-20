Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz.