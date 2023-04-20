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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Güncel Haberler

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