Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel