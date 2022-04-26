Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek."
AA / Selma Kasap - Güncel