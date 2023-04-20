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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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