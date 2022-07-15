Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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