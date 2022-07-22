Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum" AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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