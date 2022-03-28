Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız."

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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