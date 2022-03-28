Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız."
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız."
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Kemal Karadağ - Güncel