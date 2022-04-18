Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü."
AA / Mehmet Tosun - Güncel