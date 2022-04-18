Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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