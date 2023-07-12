Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel