Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz."