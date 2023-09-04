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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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