Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız."
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel