Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız."