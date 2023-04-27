Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title