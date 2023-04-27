Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel