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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk."

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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