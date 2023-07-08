Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk."
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel