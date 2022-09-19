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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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