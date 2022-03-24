Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel