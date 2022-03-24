Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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