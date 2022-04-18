Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır."
AA / Kemal Karadağ - Güncel