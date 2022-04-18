Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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