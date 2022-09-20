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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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