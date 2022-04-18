Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"
AA / Mümin Altaş - Güncel