Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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