Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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