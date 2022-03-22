Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi...
AA - Sefa Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz."
AA / Sefa Şahin - Güncel