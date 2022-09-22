Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna esir takası) Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inandığının neticesini şimdi bu rehine mübadelesiyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna esir takası) Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inandığının neticesini şimdi bu rehine mübadelesiyle almış durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna esir takası) Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inandığının neticesini şimdi bu rehine mübadelesiyle almış durumda."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel