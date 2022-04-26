Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya- Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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