Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye...
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya- Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.
AA / Mehmet Tosun - Güncel