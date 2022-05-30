Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel...

AA - Enes Kaplan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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