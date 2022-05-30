Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel...
AA - Enes Kaplan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
AA / Enes Kaplan - Güncel