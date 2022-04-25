Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

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