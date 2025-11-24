Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, " Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için diplomatik çabalarını sürdüreceğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti."